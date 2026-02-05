Новосибирцев предупредили о схеме мошенничества с возвратом денег за отопление

В Новосибирске до конца марта будет произведена корректировка платы по отоплению за прошлый год. Эта новость привела к появлению новой схемы мошенничества. Злоумышленники начали рассылать сообщения от имени УК и расчетных центров, в которых сообщают о якобы положенном возврате средств за коммунальные услуги и отопление. Об этом предупредили в пресс-службе СГК.