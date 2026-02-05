Новосибирцев предупредили о схеме мошенничества с возвратом денег за отопление

В Новосибирске до конца марта будет произведена корректировка платы по отоплению за прошлый год. Эта новость привела к появлению новой схемы мошенничества. Злоумышленники начали рассылать сообщения от имени УК и расчетных центров, в которых сообщают о якобы положенном возврате средств за коммунальные услуги и отопление. Об этом предупредили в пресс-службе СГК.
— В таких сообщениях предлагают перейти по ссылке и подтвердить личные данные. Ссылка ведет на фишинговую страницу, где у людей пытаются получить реквизиты банковских карт или доступ к «Госуслугам», — добавили в пресс-службе.
В связи с этим новосибирцев просят не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому коды из СМС.
— Мы не производим прямые возвраты средств потребителям на банковские карты. Корректировка сумм за отопление всегда отображается в платежных документах. Собственнику либо начисляется сумма, либо вычитается из последующих платежей, — отметили в СГК.