Двух жителей Кореновского района будут судить за нападение на полицейских

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, 51-летний и 68-летний мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).