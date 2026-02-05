Ричмонд
Двух жителей Кореновского района будут судить за нападение на полицейских

На Кубани напавшие на полицейских мужчины не признают свою вину.

Источник: Аргументы и факты

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, 51-летний и 68-летний мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

В составе группы в хуторе Бабиче-Кореновском они хотели помешать задержанию автомобиля, за рулем которого сидел пьяный водитель. В результате двум сотрудникам ДПС были причинены телесные повреждения.

Вину обвиняемые не признали. Они считают свои действия малозначительными и не повлекшими существенных последствий.

В настоящее дело уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.