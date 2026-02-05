Мужчине, задержанному на Рублевке в Москве, предъявили обвинения

В среду на парковке на Большой Филевской улице в Москве было обнаружено тело водителя такси, было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным СК, таксист согласился привезти фигурантов из Самарской области в Москву за 85 тысяч рублей, однако по приезду злоумышленники отказались оплачивать поездку.