Мужчине, задержанному на Рублевке в Москве, предъявили обвинения

Задержанному на Рублевском шоссе предъявили обвинение в убийстве таксиста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мужчине, которого задержали со стрельбой на Рублевском шоссе в Москве, предъявили обвинение в убийстве таксиста и незаконном обороте оружия, он признался в преступлениях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Алексею Ланчикову предъявлено обвинение в … “убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем”, “незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия, совершенных орггруппой”, — сказала она.

Петренко добавила, что с фигурантом уже провели следственные действия. На допросе он признал вину и сообщил, что мотивом убийства водителя такси стало нежелание платить за поездку.

«В ближайшее время следствие намерено провести проверку показаний на месте с участием обвиняемого и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила она.

Петренко также сообщила, что уголовные дела об убийстве таксиста, незаконном обороте оружия и покушении на жизнь правоохранителя объединены в одно производство.

«Кроме того, в Москве планируется проведение следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовных дел о разбойном нападении, похищении и убийстве мужчины, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов, которые расследуются в Пензенской области», — заключила представитель СК РФ.

Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован. По данным СУСК по Пензенской области, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.

В среду на парковке на Большой Филевской улице в Москве было обнаружено тело водителя такси, было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным СК, таксист согласился привезти фигурантов из Самарской области в Москву за 85 тысяч рублей, однако по приезду злоумышленники отказались оплачивать поездку.

