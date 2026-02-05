Дочь обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика удалилась из соцсетей

Дочь Петра Ж., обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика Паши из Петербурга, удалила свою страницу в соцсетях. Об этом сообщил корреспондент «КП-Петербург», когда пытался связаться с женой арестованного мужчины. Ранее похититель и убийца ребенка жаловался журналистам в суде, что его дочь начали травить, а СМИ «раздули воздух из ничего».
— На страничке девочки сейчас пусто. Написано: «Профиль удален», — заметил корреспондент «КП-Петербург».
Напомним, Петра Ж. отправили в СИЗО на срок до 31 марта, но далее меру, скорее всего, продлят, пока расследование не завершат. Тем временем семья мальчика готовится к похоронам. Организован сбор пожертвований бабушке Паши. По данным на 4 февраля, семье собрали более 600 тысяч рублей. Планируется, что мальчику сразу закажут памятник. «КП-Петербург» будет следить за ходом уголовного дела и организацией прощания ребенка.