В Казани наказали водителя, катавшего привязанного к авто сноубордиста

В Казани наказали водителя, который перевозил своего товарища на привязанном к авто сноуборде. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции города, задержавшей смельчаков.
Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, инцидент произошел 29 января. В Сети появился ролик, на котором было запечатлено, как автомобиль Jeep едет с привязанным к его задней части сноубордом. На «доске» находился приятель водителя. Впоследствии 40-летний владелец автомобиля, и его 26-летний друг, управлявший автомобилем, были задержаны за создание опасной ситуации на проезжей части.
По информации Госавтоинспекции, на владельца автомобиля было составлено 7 протоколов, а на водителя — 6, среди которых один за движение против правил на дороге с односторонним движением.