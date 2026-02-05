В Казани наказали водителя, катавшего привязанного к авто сноубордиста

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, инцидент произошел 29 января. В Сети появился ролик, на котором было запечатлено, как автомобиль Jeep едет с привязанным к его задней части сноубордом. На «доске» находился приятель водителя. Впоследствии 40-летний владелец автомобиля, и его 26-летний друг, управлявший автомобилем, были задержаны за создание опасной ситуации на проезжей части.