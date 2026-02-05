В Башкирии бывшего директора школы обвинили в поборах

В Стерлитамаке завершено расследование в отношении бывшего директора местной коррекционной школы-интерната. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направит дело в суд.
Экс-руководителю предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении взяток. По данным следствия, на протяжении нескольких лет мужчина систематически брал деньги у пяти своих подчиненных. Сотрудники платили ему за то, чтобы он оказывал им общее покровительство, закрывал глаза на возможные служебные упущения и не применял дисциплинарных взысканий. По версии обвинения, за все это время ему передали в общей сложности более 350 тысяч рублей. Эти средства он тратил на свои нужды по собственному усмотрению.
Теперь дело будет рассматриваться по существу в Стерлитамакском городском суде.
