Таможня пресекла вывоз в Британию метеорита стоимостью 323 млн рублей под видом садовой скульптуры

Балтийские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России фрагмента железного метеорита Алетай весом более 2,5 тонны. Ценный объект пытались отправить в Великобританию, задекларировав его как скульптуру для ландшафтного дизайна. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Ценный груз был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. По документам объект проходил как предмет декора для сада, однако экспертиза показала, что под видом скульптуры скрывается редкий метеорит.
«Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. Его рыночная стоимость составляет около 323 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело, а виновным грозит до трех лет лишения свободы.