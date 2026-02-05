Ричмонд
Таможня пресекла вывоз в Британию метеорита стоимостью 323 млн рублей под видом садовой скульптуры

В Северной столице предотвращена попытка нелегального экспорта космического объекта в Великобританию. Под видом обычного украшения для сада через границу пытались переместить железный метеорит, стоимость которого на мировом рынке достигает сотен миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Балтийские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России фрагмента железного метеорита Алетай весом более 2,5 тонны. Ценный объект пытались отправить в Великобританию, задекларировав его как скульптуру для ландшафтного дизайна. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Ценный груз был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. По документам объект проходил как предмет декора для сада, однако экспертиза показала, что под видом скульптуры скрывается редкий метеорит.

«Установлено, что фрагмент метеорита был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. Его рыночная стоимость составляет около 323 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело, а виновным грозит до трех лет лишения свободы.