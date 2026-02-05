Ричмонд
Из-за гололеда врачам приходится эвакуировать пострадавших к скорой на носилках и вездеходах: Сообщаем подробности ДТП в Молдове, в котором пожарная машина столкнулась с маршруткой с 23 пассажирами

В спасательной операции задействованы 13 спецмашин и 38 сотрудников ГИЧС.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек получили травмы в результате ДТП близ села Улму Яловенского района, произошедшее утром 5 февраля. Пожарная машина, направлявшаяся тушить пожар в селе Улму из-за гололедицы съехала с дороги, в результате чего произошло столкновение с маршруткой, где находились 23 пассажира.

К месту аварии у села Улму Яловенского района прибыл экипаж SMURD для перевозки пострадавших. Из-за непроходимой дороги спасатели эвакуируют людей к машинам скорой помощи на носилках и вездеходах.

Все пострадавшие находятся в сознании, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В спасательной операции задействованы 13 спецмашин и 38 сотрудников ГИЧС.

ГИЧС сообщает, что контролирует ситуацию после аварии в Яловенском районе. Сотрудники инспектората обеспечивают доступ врачей к месту происшествия для госпитализации пятерых человек, получивших травмы.

«Все пострадавшие находятся в сознании. На месте также работает экипаж полиции: сотрудники обеспечивают безопасность в зоне аварии и регулируют дорожное движение. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий инцидента», — уточняет ГИЧС.

В Улму на пожар пытались добраться 4 пожарных машины, ни одна из них так и не смогла доехать до места ЧП.

