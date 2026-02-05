У покусанного хаски Вали Королева начались осложнения после операции

20 января мальчику провели операцию по восстановлению губы. Стало известно, что ткани не полностью прижились.
«Заведующий на обходе сказал, что накладная ткань не вся прижилась», — приводит «КП»-Кубань" слова матери мальчика.
В столичной клинике ребенок находится с отцом и из-за возникших осложнений им в ней придется задержаться. Потом он отправится домой, и в РДКБ вернется весной. По плану дальше врачи будут заниматься корректировкой формы носа и скорее всего, снимут трахеостому.
«Верхнюю губу сына собрали частично. Теперь мы ждем, когда все заживет и снимут швы. Потом нас отправят домой. Операции продолжатся в мае. Весной врачи доделают губу и должны позже продолжить приводить в порядок нос», — рассказывал ранее Королев-старший.