У покусанного хаски Вали Королева начались осложнения после операции

После пластики губы у Вали Королева начались осложнения.

Источник: Соцсети

20 января мальчику провели операцию по восстановлению губы. Стало известно, что ткани не полностью прижились.

«Заведующий на обходе сказал, что накладная ткань не вся прижилась», — приводит «КП»-Кубань" слова матери мальчика.

В столичной клинике ребенок находится с отцом и из-за возникших осложнений им в ней придется задержаться. Потом он отправится домой, и в РДКБ вернется весной. По плану дальше врачи будут заниматься корректировкой формы носа и скорее всего, снимут трахеостому.

«Верхнюю губу сына собрали частично. Теперь мы ждем, когда все заживет и снимут швы. Потом нас отправят домой. Операции продолжатся в мае. Весной врачи доделают губу и должны позже продолжить приводить в порядок нос», — рассказывал ранее Королев-старший.