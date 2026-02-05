В порту Петербурга остановили контрабандный метеорит стоимостью 323 млн рублей

В отношении неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров или культурных ценностей. По данным Балтийской таможни, метеорит был незаконно ввезен в Россию из одной из стран Евразийского экономического союза. «Камень» хотели отправить в Великобританию под ложным предлогом.