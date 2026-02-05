Сотрудник ПФ Самарской области оформил социальные выплаты 700 вымышленным людям

Сотрудника ПФ признали виновным в мошенничестве и неправомерном доступе к информации, его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Его сообщницы также получили тюремные сроки, они проведут в колонии от двух до трех лет. Кроме того, суд обязал их выплатить 32 миллиона рублей, чтобы возместить ущерб.