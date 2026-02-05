Сотрудник ПФ Самарской области оформил социальные выплаты 700 вымышленным людям

В Самарской области выявили крупную мошенническую схему по хищению социальных пособий. Это деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального ФСБ. Оказалось, что сотрудник Пенсионного фонда в сговоре с пятью женщинами начислил социальные выплаты более чем 700 людям, которые на самом деле не существовали.
«Похищенные денежные средства в размере более 30 миллионов рублей они присвоили себе и распорядились ими по своему усмотрению», — прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.
Сотрудника ПФ признали виновным в мошенничестве и неправомерном доступе к информации, его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Его сообщницы также получили тюремные сроки, они проведут в колонии от двух до трех лет. Кроме того, суд обязал их выплатить 32 миллиона рублей, чтобы возместить ущерб.