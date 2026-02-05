Ричмонд
В Минске директор фирмы ударил кулаком в лицо незнакомую женщину

Очевидцы задержали директора фирмы, ударившего кулаком в челюсть незнакомую женщину в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске директор фирмы ударил кулаком в челюсть незнакомую женщину. Подробности в прокуратуре Ленинского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 63-летний минчанин, являющийся директором столичной фирмы. Вечером в одном из ресторанов Минска на улице Денисовской, по пути в уборную он ударил незнакомую женщину.

Следователю мужчина сказал, что ему показалось, что женщина снимала на видео школьника, который произносил националистические лозунги. Обвиняемый подошел к незнакомке и ударил ее кулаком в челюсть. Женщина упала, ударилась о стену и выронила мобильный телефон, который разбился. После этого мужчина хотел выйти из ресторана, но его задержали очевидцы, вызвавшие милицию.

Позже выяснилось, что, стоя в очереди в туалет, женщина в наушниках смотрела ролики в соцсети и никого не снимала.

— Ранее фигурант дважды привлекался к уголовной ответственности — за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и подделку документов, — рассказали в прокуратуре.

Свою вину он не отрицал и причиненный ущерб возместил добровольно. Суд признал минчанина виновным в хулиганстве (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к двум месяцам ареста. Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор еще может быть опротестован.

