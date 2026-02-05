В Минске директор фирмы ударил кулаком в лицо незнакомую женщину

В Минске директор фирмы ударил кулаком в челюсть незнакомую женщину. Подробности в прокуратуре Ленинского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 63-летний минчанин, являющийся директором столичной фирмы. Вечером в одном из ресторанов Минска на улице Денисовской, по пути в уборную он ударил незнакомую женщину.
Следователю мужчина сказал, что ему показалось, что женщина снимала на видео школьника, который произносил националистические лозунги. Обвиняемый подошел к незнакомке и ударил ее кулаком в челюсть. Женщина упала, ударилась о стену и выронила мобильный телефон, который разбился. После этого мужчина хотел выйти из ресторана, но его задержали очевидцы, вызвавшие милицию.
Позже выяснилось, что, стоя в очереди в туалет, женщина в наушниках смотрела ролики в соцсети и никого не снимала.
— Ранее фигурант дважды привлекался к уголовной ответственности — за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и подделку документов, — рассказали в прокуратуре.
Свою вину он не отрицал и причиненный ущерб возместил добровольно. Суд признал минчанина виновным в хулиганстве (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к двум месяцам ареста. Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
Приговор еще может быть опротестован.
Между тем МВД сообщило, что белорус создал фейковый аккаунт белорусской милиции ради авто.
И мы писали, что минчанин сядет в колонию строгого режима за 31 шоколадку — вот что он сделал.
Еще закон объяснил, кому не надо проходить дактилоскопию в Беларуси.