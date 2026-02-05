В Минске директор фирмы ударил кулаком в лицо незнакомую женщину

Следователю мужчина сказал, что ему показалось, что женщина снимала на видео школьника, который произносил националистические лозунги. Обвиняемый подошел к незнакомке и ударил ее кулаком в челюсть. Женщина упала, ударилась о стену и выронила мобильный телефон, который разбился. После этого мужчина хотел выйти из ресторана, но его задержали очевидцы, вызвавшие милицию.