Электричка насмерть сбила пенсионера под Петербургом

В дежурную часть поступила информация о том, что на перегоне Пери — Грузино-2 поезд из Петербурга в Сосново сбил человека. Под колесами электрички погиб 75-летний петербуржец. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.