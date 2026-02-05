Ричмонд
Электричка насмерть сбила пенсионера под Петербургом

Погиб 75-летний житель Северной столицы.

Источник: Piter.TV

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 5 февраля.

В дежурную часть поступила информация о том, что на перегоне Пери — Грузино-2 поезд из Петербурга в Сосново сбил человека. Под колесами электрички погиб 75-летний петербуржец. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички погибла пожилая петербурженка. Трагедия произошла на перегоне Ланская — Шувалово.