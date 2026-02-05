Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительнице из Петербурга, обвиняемой в педофилии, проведут экспертизу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Обвиняемая в педофилии учительница Афина Симеонидис направлена в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: Соцсети

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Симеонидис в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы», — сообщает пресс-служба.

После поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина в конце декабря ее выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В сообщении СК РФ отмечалось, что «приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки».

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома «с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних».