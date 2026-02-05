В Краснодаре условный срок за изнасилование заменили на колонию

Ночью 14 мая 2025 года фигурант увидел стоявшую на остановке девушку. Предложив ей покататься по городу, он вывез ее в поле. Воспользовавшись, что 19-летняя девушка была пьяна, он изнасиловал ее. Чтобы не сопротивлялась, несколько раз ударил. За происходящим наблюдал его приятель.