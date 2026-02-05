В Краснодаре условный срок за изнасилование заменили на колонию

Ночью 14 мая 2025 года фигурант увидел стоявшую на остановке девушку. Предложив ей покататься по городу, он вывез ее в поле. Воспользовавшись, что 19-летняя девушка была пьяна, он изнасиловал ее. Чтобы не сопротивлялась, несколько раз ударил. За происходящим наблюдал его приятель.
Суд учел, что он признал вину и предлагал потерпевшей возместить ущерб (девушка отказалась) и назначил три года условно с испытательным сроком на три года.
Судебная коллегия отменила приговор, посчитав его чрезмерно мягким. Подсудимому назначили три года в колонии общего режима. Под стажу его взяли в зале суда. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, житель Краснодарского края получил 16 лет за изнасилование девушки. Оглашен приговор 23-летнему жителю Белореченского района. Установлено, что в марте 2024 года молодой человек силой затащил 15-летнюю знакомую дом, где изнасиловал. Причем он ранее уже имел судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.