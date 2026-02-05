Бензовоз загорелся и взорвался под Сургутом. Видео

В поселке Солнечный Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание бензовоза на территории автозаправочной станции. В результате происшествия два человека были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Югре.