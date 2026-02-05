Бензовоз загорелся и взорвался под Сургутом. Видео

Сообщение о пожаре на АЗС поступило в экстренные службы сегодня около 10:00 по местному времени. Огнем был охвачен бензовоз, а к моменту прибытия первых подразделений спасателей площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Пожарным удалось оперативно локализовать пламя, а в 12:41 (10:41 мск) открытое горение было полностью ликвидировано. К тушению привлекались 20 человек личного состава и 5 единиц специальной техники МЧС России.
«В результате происшествия пострадали два человека, они доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в региональном управлении МЧС.