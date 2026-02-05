Конфискованный у семьи экс-мэра Бугульмы Porsche выставили на торги

Изъятый у родственников бывшего мэра Бугульмы Линара Закирова автомобиль Porsche Cayenne выставлен на продажу через электронные торги. Начальная цена составляет 4,853 миллиона рублей.
Автомобиль 2019 года выпуска с двигателем мощностью 340 лошадиных сил будет продан на аукционе, который пройдет 4 марта. Шаг торгов установлен в размере 242,66 тысячи рублей. Прием заявок от потенциальных покупателей завершится 1 марта.
Этот автомобиль был конфискован в доход государства по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Суд установил, что Porsche Cayenne, приобретенный за 6,7 миллиона рублей и оформленный на тещу экс-мэра, фактически использовался семьей Закировых. Попытки адвокатов оспорить решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях успеха не принесли.