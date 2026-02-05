Конфискованный у семьи экс-мэра Бугульмы Porsche выставили на торги

Этот автомобиль был конфискован в доход государства по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Суд установил, что Porsche Cayenne, приобретенный за 6,7 миллиона рублей и оформленный на тещу экс-мэра, фактически использовался семьей Закировых. Попытки адвокатов оспорить решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях успеха не принесли.