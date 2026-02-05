Ричмонд
Водитель легковой иномарки погиб в столкновении с фурой под Волгоградом

Судя по тому, что осталось от машины, улетевшей в кювет, шансов у находившегося за рулем Mitsubishi не было.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Фатальное ДТП случилось накануне, 4 февраля, в Иловлинском районе. На федеральной трассе Р-22 «Каспий» столкнулись две иномарки — легковая и грузовая.

«По предварительными данным, в четыре утра на 881-м километре автодороги “Тамбов — Волгоград — Астрахань” водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате столкновения с грузовиком FAW мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, скончался мгновенно. Седельный тягач с полуприцепом-газовозом также съехал с трассы и оказался на обочине.