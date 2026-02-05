Суд отправил домой подростка, напавшего на уфимскую гимназию

Напомним, нападение произошло утром 3 февраля. Школьник пришел в гимназию со страйкбольным ружьем и открыл стрельбу и взрывал петарды во время урока. Позже на допросе он заявил, что его целью было всего лишь «напугать» учителей и других учеников.