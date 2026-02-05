Суд отправил домой подростка, напавшего на уфимскую гимназию

Подростка, который устроил нападение на школу в Уфе, доставили в суд и избрали для него меру пресечения. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Судья постановил отправить его под домашний арест на два месяца, до 3 апреля.
Напомним, нападение произошло утром 3 февраля. Школьник пришел в гимназию со страйкбольным ружьем и открыл стрельбу и взрывал петарды во время урока. Позже на допросе он заявил, что его целью было всего лишь «напугать» учителей и других учеников.
