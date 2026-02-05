Школьника, напавшего на уфимскую гимназию, отправили под домашний арест.

Напомним, ЧП произошло 3 февраля около 11 часов. После того, как сработала тревожная кнопка, на место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Один из учеников 9 класса прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. После он не сопротивлялся задержанию. Следком Башкирии возбудил уголовные дела по ЧП в школе, на самого подростка и по статье «Халатность» на руководство школы.