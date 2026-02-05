Похожий на гранату предмет заметили в машине на Индустриальном

Часть Индустриального проспекта оцепили — в одной из машин нашли подозрительный предмет и вызвали саперов. Об этом рассказал «Дорожный инспектор».
В полицию обратился любопытный прохожий, который мимолетом заглянул в салон припаркованной Chery. Там он увидел какой-то предмет, похожий на гранату. Испугавшись, он тут же достал телефон и набрал «112».
— На место вызвана группа разминирования ОМОН, участок оцеплен, — пишет «Инспектор».
Пока непонятно, настоящая ли граната в машине или же это просто муляж. Однако меры предосторожности никогда не бывают лишними. Подробности выясняются.