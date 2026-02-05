Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в детсад

Никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

ОРЕНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Оренбургской области, сломав дверь. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении.