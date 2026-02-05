В Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в детсад

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении.