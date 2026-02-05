Даже не знала: в Уфе хирурги достали из уха пациентки металлический наконечник от ручки

В уфимскую городскую больницу № 21 обратилась 45-летняя женщина, которая жаловалась на непрекращающуюся боль и неприятные ощущения в ухе. Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, первичный осмотр не прояснил причину, поэтому для точной диагностики медики сделали компьютерную томографию. Результат исследования удивил всех: в тканях уха находился посторонний предмет, похожий на маленький металлический колпачок от шариковой ручки.
Сама пациентка не могла вспомнить, как эта деталь могла там оказаться. Хотя чаще с подобными проблемами к врачам обращаются дети, этот случай оказался сложнее. Инородное тело застряло глубоко, рядом с околоушной железой и лицевым нервом. Его следовало извлечь с особой осторожностью, чтобы избежать образования рубцов и возможного воспаления.
Операцию выполнила бригада челюстно-лицевых хирургов, которые через небольшой разрез аккуратно извлекли металлический наконечник. Сейчас самочувствие женщины в норме, она идет на поправку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.