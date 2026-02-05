Водителя скатившегося в Байкал автобуса осудили в Ольхонском районе

— 8 августа 2025 года мужчина платно перевозил пассажиров на микроавтобусе в сторону деревни Курма. Он знал, что у автомобиля неисправен стояночный тормоз. Остановившись на склоне возле озера Байкал, водитель вышел, чтобы проверить дверь. В этот момент автобус покатился и упал в воду, — напомнили в пресс-службе ведомств.