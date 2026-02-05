Водителя скатившегося в Байкал автобуса осудили в Ольхонском районе

Ольхонский районный суд вынес приговор 59-летнему водителю из Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего пострадали люди.
— 8 августа 2025 года мужчина платно перевозил пассажиров на микроавтобусе в сторону деревни Курма. Он знал, что у автомобиля неисправен стояночный тормоз. Остановившись на склоне возле озера Байкал, водитель вышел, чтобы проверить дверь. В этот момент автобус покатился и упал в воду, — напомнили в пресс-службе ведомств.
Семь пассажиров успели выпрыгнуть на ходу, а шестеро, включая одного ребенка, остались внутри. В итоге все 13 человек получили травмы, одна женщина — тяжкий вред здоровью. Пострадавших доставили в больницу.
Водитель полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком. Также удовлетворен иск потерпевших, мужчину выплатит им компенсацию за причиненный вред на сумму более 500 тысяч рублей.
