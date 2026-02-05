Выдававшая себя за психолога, монаха и юриста мошенница лишила екатеринбурженку 8 млн рублей

В уральской столице возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении женщины, которая выманила у клиентки 8 миллионов рублей. Злоумышленница создала сеть вымышленных персонажей, чтобы удерживать жертву под психологическим давлением. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Пострадавшая обратилась к фигурантке за помощью в решении жизненных проблем. «Специалист по биоэнергетике» заявила девушке, что над ней нависла смертельная угроза, избежать которой можно только с помощью дорогостоящих сеансов. Позже мошенница начала переписку с клиенткой в соцсетях от лица «тибетского монаха». Жертву убеждали, что в случае прекращения выплат ее отец тяжело заболеет.
Лжеюрист в деле появился, когда девушка попыталась выйти из-под влияния, и его роль также исполняла подозреваемая. Вымышленный адвокат подтвердил необходимость продолжения сеансов и выставил дополнительные счета.
Обман раскрылся только после того, как у женщины случился нервный срыв из-за накопившихся долгов. В ходе расследования выяснилось, что за всеми тремя образами стоял один и тот же человек.