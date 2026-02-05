Выдававшая себя за психолога, монаха и юриста мошенница лишила екатеринбурженку 8 млн рублей

Пострадавшая обратилась к фигурантке за помощью в решении жизненных проблем. «Специалист по биоэнергетике» заявила девушке, что над ней нависла смертельная угроза, избежать которой можно только с помощью дорогостоящих сеансов. Позже мошенница начала переписку с клиенткой в соцсетях от лица «тибетского монаха». Жертву убеждали, что в случае прекращения выплат ее отец тяжело заболеет.