Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдававшая себя за психолога, монаха и юриста мошенница лишила екатеринбурженку 8 млн рублей

Правоохранители Екатеринбурга расследуют уникальное дело о мошенничестве на 8 миллионов рублей. Потерпевшая по делу попала в психологическую зависимость от «экспертов» в соцсетях, за которыми на самом деле скрывался один человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В уральской столице возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении женщины, которая выманила у клиентки 8 миллионов рублей. Злоумышленница создала сеть вымышленных персонажей, чтобы удерживать жертву под психологическим давлением. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Пострадавшая обратилась к фигурантке за помощью в решении жизненных проблем. «Специалист по биоэнергетике» заявила девушке, что над ней нависла смертельная угроза, избежать которой можно только с помощью дорогостоящих сеансов. Позже мошенница начала переписку с клиенткой в соцсетях от лица «тибетского монаха». Жертву убеждали, что в случае прекращения выплат ее отец тяжело заболеет.

Лжеюрист в деле появился, когда девушка попыталась выйти из-под влияния, и его роль также исполняла подозреваемая. Вымышленный адвокат подтвердил необходимость продолжения сеансов и выставил дополнительные счета.

Обман раскрылся только после того, как у женщины случился нервный срыв из-за накопившихся долгов. В ходе расследования выяснилось, что за всеми тремя образами стоял один и тот же человек.