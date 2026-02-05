Мать отговорила дочь от перевода мошенникам 2,5 миллиона рублей под Волгоградом

Испугавшись и поверив незнакомцу, девушка взяла нужную сумму у родителей и отправилась на маршрутном такси в сторону указанного места. Однако рейс отменили. Тогда потерпевшая, следуя инструкциям звонившего, купила билет на раннюю электричку. Около трех часов ночи мать девушки проснулась от шума и почувствовала, что что-то не так. Она расспросила дочь, а поскольку была осведомлена о подобных телефонных преступлениях, быстро поняла, что дочь попала под влияние мошенников. Женщина незамедлительно отправилась с дочерью в полицию.