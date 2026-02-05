Мать отговорила дочь от перевода мошенникам 2,5 миллиона рублей под Волгоградом

В Котельниково благодаря внимательности матери удалось предотвратить крупное мошенничество: студентка едва не передала преступникам 2,5 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Недавно в полицию Котельниковского района обратилась 20-летняя девушка, которая чуть не стала жертвой дистанционных мошенников. Она рассказала, что 31 января ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом избегания уголовной ответственности за якобы оказанную помощь преступникам, злоумышленник убедил студентку передать 2,5 миллиона рублей её матери курьеру на автовокзале в Волгограде.
Испугавшись и поверив незнакомцу, девушка взяла нужную сумму у родителей и отправилась на маршрутном такси в сторону указанного места. Однако рейс отменили. Тогда потерпевшая, следуя инструкциям звонившего, купила билет на раннюю электричку. Около трех часов ночи мать девушки проснулась от шума и почувствовала, что что-то не так. Она расспросила дочь, а поскольку была осведомлена о подобных телефонных преступлениях, быстро поняла, что дочь попала под влияние мошенников. Женщина незамедлительно отправилась с дочерью в полицию.