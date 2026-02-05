Ричмонд
Жителя Семенова арестовали по обвинению в мошенничестве на 16 млн рублей

Семеновский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в мошенничестве на 16 млн руб.

Источник: Нижегородский областной суд

Его по ходатайству следствия отправят под стражу по 13 апреля 2026 года включительно, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 5 февраля.

По версии следствия, в период с июля 2024 года по март 2025 года Михаил Крылов под видом оказания строительных услуг обманом похитил деньги 14 потерпевших. Уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в ноябре 2025 года.

Фигурант в судебном заседании, состоявшемся 3 февраля, просил избрать ему запрет определенных действий. Потерпевшие же согласились с позицией следователя. Постановление суда об аресте в законную силу не вступило.