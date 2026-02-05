Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане

По данным телеграм-канала Baza, воспитательница получила резаные раны рук, когда отнимала нож у нападавшего. Инцидент произошел во время тихого часа, никто из детей не пострадал. Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полиции. Злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.