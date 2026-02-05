Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане

В Оренбургской области сотрудница дошкольного учреждения предотвратила трагедию, удержав вооруженного злоумышленника до приезда полиции. Об инциденте сообщает RT со ссылкой на главу города Бугуруслана Дмитрия Дьяченко.
По словам мэра, вооруженный ножом мужчина проник в здание детского сада, выломав входную дверь. В учреждении немедленно активировали тревожную кнопку, однако первой на пути нападавшего встала воспитательница Лия Наильевна Галеева.
«Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, что позволило предотвратить трагедию», — подчеркнул Дьяченко в своем телеграм-канале.
Глава города также выразил благодарность персоналу за быструю реакцию и взаимопомощь. Как пишет издание 56.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона, ситуацию взял на личный контроль губернатор области Евгений Солнцев.
По данным телеграм-канала Baza, воспитательница получила резаные раны рук, когда отнимала нож у нападавшего. Инцидент произошел во время тихого часа, никто из детей не пострадал. Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полиции. Злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.