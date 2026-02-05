В Самарской области сын жестоко напал на отца с ножом

В одном из сельских поселений Кинель Черкасского района Самарской области мужчина напал на своего отца и нанес ему множественные ножевые ранения. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, ему удалось выжить. Об этом сообщает самарский облсуд.