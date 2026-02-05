Ричмонд
В Самарской области сын жестоко напал на отца с ножом

Кинель-Черкасский суд принял решение отправить мужчину на лечение после нападения на отца.

Источник: Комсомольская правда

В одном из сельских поселений Кинель Черкасского района Самарской области мужчина напал на своего отца и нанес ему множественные ножевые ранения. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, ему удалось выжить. Об этом сообщает самарский облсуд.

«В ходе следствия была проведена комплексная стационарная психолого психиатрическая экспертиза. Было установлено, что мужчина не осознавал характер и последствия своих действий и не мог ими руководить», — сообщили в пресс службе.

Следственные органы квалифицировали действия нападавшего как покушение на убийство. После проведения экспертиз Кинель-Черкасский районный суд решил отправить его на принудительное лечение.