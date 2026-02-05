Осужден волгоградец за ДТП с семью погибшими пассажирами в Калмыкии

Как выяснилось в ходе следствия и суда, 42-летний мужчина принял наркотики, прежде чем сесть за руль маршрутки, соединяющей Волгоград и Астрахань, сообщает прокуратура Калмыкии.
ДТП случилось 19 мая 2025 года. В микроавтобусе Volkswagen Crafter находилось 11 пассажиров. На 1 211-м километре около двух часов ночи маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком FAW.
Травмы получили все, кто находился в микроавтобусе. Однако у семи человек они оказались несовместимыми с жизнью.
Суд назначил в качестве наказания виновнику ДТП 12 лет колонии общего режима и лишил его права управления транспортными средствами на 2,5 года.