Завотделением воронежской больницы мог проводить подпольные операции более 10 лет

Мимо кассы платных услуг там делались операции по увеличению и уменьшению.

Источник: Следственный комитет РФ

Заведующий ожоговым отделением Воронежской областной больницы Константин Лакатош мог организовывать подпольные пластические операции на протяжении более десяти лет. Об этом рассказал источник, близкий к ситуации 5 февраля.

Он сообщил, что в отделении пластические операции — от увеличения до уменьшения — были поставлены на поток.

— В неофициальных беседах персонал подтверждает, что подобного рода операции делались на протяжении 10 лет, — рассказал собеседник. — В отделении дело с ними было поставлено на поток.

Деятельность Лакатоша была пресечена в результате совместной операции следственного комитета и УФСБ по Воронежской области. Если информация о длительности схемы подтвердится, следователям предстоит раскрыть масштабную коррупционную систему, в которую могли быть вовлечены другие сотрудники и десятки пациентов.

Расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемому планируется предъявить официальное обвинение.