Завотделением воронежской больницы мог проводить подпольные операции более 10 лет

Заведующий ожоговым отделением Воронежской областной больницы Константин Лакатош мог организовывать подпольные пластические операции на протяжении более десяти лет. Об этом рассказал источник, близкий к ситуации 5 февраля.
Он сообщил, что в отделении пластические операции — от увеличения до уменьшения — были поставлены на поток.
— В неофициальных беседах персонал подтверждает, что подобного рода операции делались на протяжении 10 лет, — рассказал собеседник. — В отделении дело с ними было поставлено на поток.
Деятельность Лакатоша была пресечена в результате совместной операции следственного комитета и УФСБ по Воронежской области. Если информация о длительности схемы подтвердится, следователям предстоит раскрыть масштабную коррупционную систему, в которую могли быть вовлечены другие сотрудники и десятки пациентов.
Расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемому планируется предъявить официальное обвинение.