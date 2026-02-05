Завотделением воронежской больницы мог проводить подпольные операции более 10 лет

Деятельность Лакатоша была пресечена в результате совместной операции следственного комитета и УФСБ по Воронежской области. Если информация о длительности схемы подтвердится, следователям предстоит раскрыть масштабную коррупционную систему, в которую могли быть вовлечены другие сотрудники и десятки пациентов.