Генпрокуратура Беларуси завела шесть уголовных дел на должностных лиц госорганизаций за взятки

После проверки, которая была проведена вместе с сотрудниками ГУБЭП Министерства внутренних дел и территориальными подразделениями УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры было заведено шесть уголовных дел о получении взяток должностными лицами государственных организаций (в том числе дорожно-строительных). Уголовные дела были заведены по части 1 и 2 статьи 430 Уголовного кодекса.