Генпрокуратура Беларуси завела шесть уголовных дел на должностных лиц госорганизаций за взятки

В Беларуси шесть уголовных дел заведено на сотрудников госорганизаций за взятки. Подробности сообщили в Генеральной прокуратуре.
После проверки, которая была проведена вместе с сотрудниками ГУБЭП Министерства внутренних дел и территориальными подразделениями УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры было заведено шесть уголовных дел о получении взяток должностными лицами государственных организаций (в том числе дорожно-строительных). Уголовные дела были заведены по части 1 и 2 статьи 430 Уголовного кодекса.
В ведомстве обратили внимание, что деньги передавались подозреваемым за благоприятное решение некоторых вопросов. В частности, за выбор предприятия в качестве поставщика комплектующих для обслуживания дорожно-строительной техники, заключении с ним соответствующих договоров и их оплате.
Кроме того, деньги передавались за решение вопросов, касающихся принятия выполненных работ, за подписание актов сдачи-приемки выполненных строительных, а также иных специальных монтажных работ, оперативной оплате выполненных работ.
«Суммы взяток составляли до 12 тысяч рублей», — уточнили в Генеральной прокуратуре.
И пояснили, что вина должностных лиц в совершении коррупционных преступлений была подтверждена материалами доследственной проверки, банковскими сведениями, данными бухгалтерского учета, изъятыми первичными учетными документами. Фигуранты полностью признали факты взяточничества. Они обязались возместить доход, который был получен преступным путем.
