Суд обязал актрису Ходченкову снести стену в квартире в Балашихе из-за стояка

Судебное разбирательство по иску ТСЖ «Центральное» длилось с июня. В итоге суд установил, что собственники самовольно изменили конфигурацию системы горячего водоснабжения и ограничили доступ к общедомовым коммуникациям, нарушив нормы эксплуатации. Сама Ходченкова в квартире не проживает. Арендатор же на судебные заседания не являлся.
Теперь актрисе предстоит за свой счёт разобрать декоративный короб, скрывающий трубы, в течение месяца предоставить доступ сантехникам для демонтажа крана и возместить судебные издержки в размере около 60 тысяч рублей.
