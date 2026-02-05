Ричмонд
Суд обязал актрису Ходченкову снести стену в квартире в Балашихе из-за стояка

Суд в Балашихе постановил обязать актрису Светлану Ходченкову устранить нарушения в её квартире, из-за которых 13 семей остались без горячей воды. По данным Mash, в санузле квартиры, которую артистка сдаёт в аренду, был установлен запорный кран на общем стояке.

Источник: РИА "Новости"

Судебное разбирательство по иску ТСЖ «Центральное» длилось с июня. В итоге суд установил, что собственники самовольно изменили конфигурацию системы горячего водоснабжения и ограничили доступ к общедомовым коммуникациям, нарушив нормы эксплуатации. Сама Ходченкова в квартире не проживает. Арендатор же на судебные заседания не являлся.

Теперь актрисе предстоит за свой счёт разобрать декоративный короб, скрывающий трубы, в течение месяца предоставить доступ сантехникам для демонтажа крана и возместить судебные издержки в размере около 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Волкова, купившая квартиру с видом на Москва-Сити, столкнулась с массой строительных недоработок. Теперь звезда «Ворониных» и её супруг вынуждены за свой счёт устранять серьёзные дефекты, включая опасную электропроводку.