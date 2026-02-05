Суд обязал актрису Ходченкову снести стену в квартире в Балашихе из-за стояка

Судебное разбирательство по иску ТСЖ «Центральное» длилось с июня. В итоге суд установил, что собственники самовольно изменили конфигурацию системы горячего водоснабжения и ограничили доступ к общедомовым коммуникациям, нарушив нормы эксплуатации. Сама Ходченкова в квартире не проживает. Арендатор же на судебные заседания не являлся.