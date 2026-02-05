Ричмонд
16 мигрантов выдворят из РФ после рейда в Нижегородской области

Нарушители заплатят штрафы на общую сумму в 34 тысячи рублей.

Источник: Время

17 нарушителей миграционного законодательства выявили в ходе рейдов на территории Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Рейды прошли на стройках в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстовском районе.

Полицейские провели 70 иностранцев и выявили 17 мигрантов, нарушивших порядок пребывания в РФ. В отношении них составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов составила 34 тысячи рублей.

16 граждан ближнего зарубежья помещены в региональный Центр временного содержания иностранных граждан и скоро должны будут покинуть страну в рамках принудительного выдворения.

Ранее факт незаконного пребывания и трудоустройства более чем 1000 мигрантов был выявлен в Нижнем Новгороде.