Украинский футболист и польский геймер поссорились из-за лозунга «Слава России»

Полузащитник «Челси» украинец Михаил Мудрик оказался в центре скандала после блокировки в игре Counter-Strike 2.

Источник: Газета.Ру

Игрок получил бан на 28 дней после переписки в игровом чате с соперником из Польши, где упоминалась Волынь. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что футболист написал в чате фразы «Волынь — следующая карта» и «Волынь ты будешь помнить вечно», а затем упомянул «следующую карту — 39». Польский игрок подал жалобу администрации платформы, после чего была применена блокировка.

Мудрик заявил, что польские соперники первыми спровоцировали его, написав «Слава России». Он также отметил, что регулярно слышит истории о неуважительном отношении к украинцам, проживающим в Польше.

Волынь в таком контексте — это отсылка к историческим событиям, известным как Волынская резня. Число «39» в подобных перепалках обычно трактуют как намек на 1939 год — начало Второй мировой войны и раздел Польши.