После гибели мамы и ребенка во время пожара в Калининграде заведено уголовное дело

В Калининграде завели уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка в результате ночного пожара в поселке Шоссейное Гурьевского района. Погибла 48-летняя женщина и ее 9-летний сын. Находившаяся в доме 15-летняя девочка смогла спастись и госпитализирована в медицинское учреждение вместе с 45-летним отцом. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.