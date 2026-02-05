Ричмонд
После гибели мамы и ребенка во время пожара в Калининграде заведено уголовное дело

В результате случившегося погибла 48-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Калининграде завели уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка в результате ночного пожара в поселке Шоссейное Гурьевского района. Погибла 48-летняя женщина и ее 9-летний сын. Находившаяся в доме 15-летняя девочка смогла спастись и госпитализирована в медицинское учреждение вместе с 45-летним отцом. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Трагедия случилась 5 февраля около 01:00 в двухэтажном доме на улице Жукова в СНТ.

Тела матери и ребенка были обнаружены на втором этаже дома.

Как сообщает областное МЧС, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Тушение было осложнено разгерметизацией газового баллона — он рванул во время работ пожарных.