За травмы сорвавшегося с ТЦ промальпа будут судить ответственного за технику безопасности

ЧП произошло в апреле прошлого года — 45-летний промышленный альпинист сорвался с высоты пяти метров, когда работал на фасаде торгового центра KazanMall. Он выжил, но получил тяжелые травмы.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, виновным в этой ситуации оказался 45-летний инженер, который отвечал за технику безопасности и обязан был проинструктировать промальпа о правильном использовании самоходного подъемника.
В ближайшее время дело о причинении тяжкого вреда здоровью рассмотрит Приволжский суд Казани. Инженер виновным себя не считает, на время следствия с него взята подписка о невыезде.