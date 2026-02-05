Ричмонд
За травмы сорвавшегося с ТЦ промальпа будут судить ответственного за технику безопасности

После падения с высоты промышленного альпиниста в Казани к ответственности привлекли того, кто отвечал за технику безопасности при организации процесса.

ЧП произошло в апреле прошлого года — 45-летний промышленный альпинист сорвался с высоты пяти метров, когда работал на фасаде торгового центра KazanMall. Он выжил, но получил тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, виновным в этой ситуации оказался 45-летний инженер, который отвечал за технику безопасности и обязан был проинструктировать промальпа о правильном использовании самоходного подъемника.

В ближайшее время дело о причинении тяжкого вреда здоровью рассмотрит Приволжский суд Казани. Инженер виновным себя не считает, на время следствия с него взята подписка о невыезде.