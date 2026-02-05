Самарчанке через суд вернули 995 тысяч рублей, переведенные телефонным мошенникам

Жительница Самарской области, ставшая жертвой телефонных мошенников, смогла через суд взыскать почти миллион рублей. Потерпевшая перевела 995 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет», поверив злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка, сообщает прокуратура Самарской области.
«Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав владельца счета, жителя Челябинской области, вернуть потерпевшей всю сумму», — рассказали в пресс-службе.
Удалось установить личность человека, на чей счет поступили деньги. Им оказался посредник (дроппер) из Челябинской области. Суд признал полученные им средства неосновательным обогащением и постановил их вернуть. Исполнение решения находится на контроле.