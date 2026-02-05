Под Сызранью спасли дальнобойщика, который долго пролежал в закрытой фуре

По звукам полицейские поняли, что внутри есть человек. На место ЧП вызвали сотрудников МЧС и медиков. Общими усилиями удалось освободить дальнобойщика, его отправили в больницу. Официальной информации о том, что случилось с мужчиной, пока нет, но очевидцы в соцсетях пишут, что он получил обморожение.