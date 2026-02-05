Под Сызранью спасли дальнобойщика, который долго пролежал в закрытой фуре

Под Сызранью развернулась настоящая спасательная операция. Дальнобойщик, который находился в рейсе, пропал без вести, родные не могли до него дозвониться. Полицейские стали проверять информацию о нем и приехали к парковке у гостиницы на 888 километре трассы М-5.
«Там полицейские обнаружили закрытое транспортное средство», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По звукам полицейские поняли, что внутри есть человек. На место ЧП вызвали сотрудников МЧС и медиков. Общими усилиями удалось освободить дальнобойщика, его отправили в больницу. Официальной информации о том, что случилось с мужчиной, пока нет, но очевидцы в соцсетях пишут, что он получил обморожение.