Напавшей с ножом в школе под Красноярском девочке предъявлено обвинение

Школьнице, напавшей с ножом на сверстницу в одной из школ под Красноярском, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, подозреваемая совершила нападение с применением холодного оружия на территории образовательного учреждения. В результате инцидента пострадавшие получили ранения.

Судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, во вторник, 3 февраля, в Красноярском крае ученица седьмого класса после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По предварительным данным, школьница сначала попыталась нанести ранение учителю, однако ученики помешали ей в этом. В краевом Минобре позже заявили, что устроившая нападение девочка смогла пронести нож в здание учебного заведения из-за отсутствия процедуры досмотра.