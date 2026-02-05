Напавшей с ножом в школе под Красноярском девочке предъявлено обвинение

Напомним, во вторник, 3 февраля, в Красноярском крае ученица седьмого класса после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По предварительным данным, школьница сначала попыталась нанести ранение учителю, однако ученики помешали ей в этом. В краевом Минобре позже заявили, что устроившая нападение девочка смогла пронести нож в здание учебного заведения из-за отсутствия процедуры досмотра.