В Омске пьяная омичка напала на полицейского

На нее заведено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СКР по Омской области завели уголовное дело на омичку. Женщина напала на полицейского, ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Конфликт случился 25 января в отделении полиции, куда омичку доставили по подозрению в причинении ножевого ранения сожителю. Фигурантка была изрядно пьяна и вела себя агрессивно. Она оказала сопротивление, попыталась уйти и в конце концов напала на одного из полицейских.

«После этого ее противоправные действия были пресечены», — сообщили в СУ СКР.

По уголовному делу омички проводятся следственные действия.