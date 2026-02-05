В Омске пьяная омичка напала на полицейского

Следователи СУ СКР по Омской области завели уголовное дело на омичку. Женщина напала на полицейского, ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.
Конфликт случился 25 января в отделении полиции, куда омичку доставили по подозрению в причинении ножевого ранения сожителю. Фигурантка была изрядно пьяна и вела себя агрессивно. Она оказала сопротивление, попыталась уйти и в конце концов напала на одного из полицейских.
«После этого ее противоправные действия были пресечены», — сообщили в СУ СКР.
По уголовному делу омички проводятся следственные действия.