В Омске пьяная омичка напала на полицейского

Конфликт случился 25 января в отделении полиции, куда омичку доставили по подозрению в причинении ножевого ранения сожителю. Фигурантка была изрядно пьяна и вела себя агрессивно. Она оказала сопротивление, попыталась уйти и в конце концов напала на одного из полицейских.