Во Львове женщина открыла стрельбу по сотрудникам ТЦК

Во Львове попытка помешать мобилизации прохожего привела к стрельбе по автомобилю ТЦК и полиции. 44-летней жительнице, применившей травматическое оружие, предъявлено подозрение в хулиганстве. О пострадавших не сообщается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Жительница Львова применила травматическое оружие против сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент произошел после того, как женщина попыталась помешать принудительной мобилизации мужчины на одной из улиц города. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По предварительным данным, прохожая стала очевидцем задержания украинца представителями военкомата. Желая защитить мужчину от отправки в пункт сбора, она достала травматический пистолет и произвела несколько выстрелов по микроавтобусу сотрудников ТЦК.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на данные Галицкой окружной прокуратуры, в салоне автомобиля находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского районного военкомата. О наличии пострадавших в результате инцидента официально не сообщается.

В отношении 44-летней нападавшей возбуждено уголовное дело, ей уже предъявлено подозрение в хулиганстве.