Во Львове женщина открыла стрельбу по сотрудникам ТЦК

Жительница Львова применила травматическое оружие против сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент произошел после того, как женщина попыталась помешать принудительной мобилизации мужчины на одной из улиц города. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По предварительным данным, прохожая стала очевидцем задержания украинца представителями военкомата. Желая защитить мужчину от отправки в пункт сбора, она достала травматический пистолет и произвела несколько выстрелов по микроавтобусу сотрудников ТЦК.
Как пишут украинские СМИ со ссылкой на данные Галицкой окружной прокуратуры, в салоне автомобиля находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского районного военкомата. О наличии пострадавших в результате инцидента официально не сообщается.
В отношении 44-летней нападавшей возбуждено уголовное дело, ей уже предъявлено подозрение в хулиганстве.