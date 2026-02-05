Замдиректора минской фирмы сожгла не вписавшийся в интерьер коврик у двери соседей

В милицию поступила информация от жительницы многоэтажного дома, сообщившей про поджог резинового коврика в подъезде. Сотрудники Центрального РУВД выяснили, что к этому причастна 48-летняя соседка заявительницы. Женщина работает заместителем директора в частной компании.