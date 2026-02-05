Замдиректора минской фирмы сожгла не вписавшийся в интерьер коврик у двери соседей

Замдиректора минской фирмы сожгла не вписавшийся в интерьер коврик соседей. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
«Коврик не вписался в интерьер подъезда, и минчанка его подожгла», — сказано в сообщении.
В милицию поступила информация от жительницы многоэтажного дома, сообщившей про поджог резинового коврика в подъезде. Сотрудники Центрального РУВД выяснили, что к этому причастна 48-летняя соседка заявительницы. Женщина работает заместителем директора в частной компании.
Минчанка сказала, что заметила резиновый коврик возле двери соседей, когда возвращалась домой.
«Внешне он показался ей неприглядным, и женщина его подожгла», — привели подробности в милиции.
В итоге, огонь полностью уничтожил коврик и обивку двери. Ущерб составил 1200 рублей. Его будет возмещать минчанка. По указанному факту заведено уголовное дело.
