В Самарской области пьяный студент угнал «семерку» и пытался скрыться от ДПС

В Октябрьске задержали 18-летний местный житель, подозреваемый в угоне автомобиля ВАЗ-2107. В ночь на 5 февраля на улице Весенней он отказался останавливаться по требованию сотрудников и попытался скрыться, но после короткой погони его поймали, сообщает ГУ МВД по Самарской области.