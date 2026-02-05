В Самарской области пьяный студент угнал «семерку» и пытался скрыться от ДПС

В Октябрьске задержали 18-летний местный житель, подозреваемый в угоне автомобиля ВАЗ-2107. В ночь на 5 февраля на улице Весенней он отказался останавливаться по требованию сотрудников и попытался скрыться, но после короткой погони его поймали, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«У молодого человека не оказалось водительского удостоверения, от него пахло алкоголем, он отказался от медосвидетельствования. После вечеринки парень возвращался домой пьяный, устал идти, отверткой вскрыл дверь и замок зажигания припаркованной “семерки”, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Проверка показала, что задержанный — ранее судимый студент техникума, не обучавшийся в автошколе и не имеющий прав. Владелец автомобиля, 38-летний житель Тольятти, не знал об угоне. Суд уже назначил парню 10 суток ареста за отказ от медосвидетельствования. Расследование уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем продолжается.