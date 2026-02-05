В Омске в ДТП попала пассажирская «Газель», есть пострадавшие

В Омске в ДТП попала пассажирская «Газель». Микроавтобус шел по маршруту № 386 «Учхоз—Амур-2».
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, авария произошла сегодня, 5 февраля, в 13:00. На улице 1-я Заречная 23-летний водитель большегрузного автомобиля Шахман" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус с пассажирами. При этом, по данным ГИБДД, водитель, севший за руль большегруза, вообще не имел водительских прав.
Пассажирским автомобилем «Газель НЕКСТ» управлял 68-летний омич. В результате аварии медицинская помощь понадобилась трем женщинам — пассажиркам автобуса.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливает проверка.