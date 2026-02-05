Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй день подряд Приднестровье атакуют анонимными сообщениями о минировании: Сначала это были школы, сейчас добрались и до детсадов

Детей эвакуировали, на местах работают сотрудники милиции и сапёры.

Источник: Комсомольская правда

Второй день подряд анонимы атакуют Приднестровье сообщениями о минировании учебных заведений. 5 февраля список объектов пополнился дошкольными учреждениями.

Детей эвакуировали. На местах работают сотрудники милиции и сапёры. Прилегающие территории оцеплены, все объекты обследуются.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.

По новой оценке, платить налог на недвижимость придётся даже пенсионерам (далее…).

МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.

Вместо того, чтобы принести извинения, вместо публичного признания вины руководством МВД мы видим лишь попытку дистанцироваться и формально «слить» 19-летнего парня (далее…).

Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.

Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше