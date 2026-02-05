Волгоградец и его брат-подросток зверски избили мужчину

«Инцидент произошел утром 15 декабря 2025 года. Обвиняемые, один из которых несовершеннолетний, спровоцировали конфликт со взрослым человеком, используя малозначительный повод. Когда они стали угрожать ему насилием, тот воспринял их реально и попытался скрыться на своем автомобиле. Однако злоумышленники догнали его на своей машине, когда тот остановился на светофоре», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.