Волгоградец и его брат-подросток зверски избили мужчину

Уголовное дело, фигурантами которого стали два брата, будет передано в суд в ближайшее время. Расследование его завершено, обвинение подозреваемым предъявлено.
Волгоградцам инкриминируют хулиганство по предварительному сговору и умышленное повреждение чужого имущества. Между тем они даже не знали мужчину, которого зверски избили, и никогда его прежде не встречали.
«Инцидент произошел утром 15 декабря 2025 года. Обвиняемые, один из которых несовершеннолетний, спровоцировали конфликт со взрослым человеком, используя малозначительный повод. Когда они стали угрожать ему насилием, тот воспринял их реально и попытался скрыться на своем автомобиле. Однако злоумышленники догнали его на своей машине, когда тот остановился на светофоре», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
Младший брат ударил кулаком по боковому зеркалу авто потерпевшего. Самому же мужчине они нанесли не меньше 15 ударов. Мужчина оказался в больнице.
Хулиганов задержали полицейские и передали в руки следователей. Они ожидают начала судебного заседания под стражей.