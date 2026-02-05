Ученикам требуется помощь психологов: что сейчас происходит в уфимской гимназии, на которую напал подросток

Как отметил Константин Толкачев, несмотря на то что инцидент обошелся без жертв, он серьезно повлиял на психологическое состояние учителей и учеников, особенно выпускников 9-х классов, которым предстоит сдавать основной государственный экзамен. Спикер парламента подчеркнул, что в день нападения в школе как раз проводились учения по отработке действий при вооруженном нападении, и персонал сработал оперативно.