Ученикам требуется помощь психологов: что сейчас происходит в уфимской гимназии, на которую напал подросток

По поручению председателя парламента Башкирии Константина Толкачева депутаты подключились к анализу ситуации в уфимской школе № 16, где недавно произошел инцидент с вооруженным девятиклассником. Председатель парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин посетил учебное заведение с инспекцией.
Депутат провел встречи с педагогами и специалистами Управления образования Уфы, а также рабочее совещание с руководством школы, представителями Министерства просвещения Башкирии и Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Как отметил Константин Толкачев, несмотря на то что инцидент обошелся без жертв, он серьезно повлиял на психологическое состояние учителей и учеников, особенно выпускников 9-х классов, которым предстоит сдавать основной государственный экзамен. Спикер парламента подчеркнул, что в день нападения в школе как раз проводились учения по отработке действий при вооруженном нападении, и персонал сработал оперативно.
Толкачев заявил, что Министерство просвещения и городское управление образования обеспечат учащимся и педагогам профессиональную психологическую поддержку и создадут благоприятную среду для учебы. Также данный случай в контексте общей безопасности детей станет предметом обсуждения на парламентских слушаниях.
