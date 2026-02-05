В Лондоне приговорили российского моряка Мотина к шести годам тюрьмы

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Капитан контейнеровоза Solong, российский моряк Владимир Мотин приговорен британским судом к шести годам тюремного заключения за столкновение двух судов в Северном море в 2025 году. Об этом сообщил, оглашая приговор, судья Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли Эндрю Бейкер, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
Как постановил судья, 11 месяцев, которые моряк провел в предварительном заключении, будут учтены. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев, пояснил Бейкер.
Как заявил судья, обстоятельства катастрофы позволяют предположить, что Мотин «не отдавал себе отчета, какая опасность была впереди». Бейкер указал на то, что Мотин в течение нескольких минут перед столкновением не сделал ничего, чтобы предотвратить его, не дал никакой команды членам экипажа. Судья также посчитал «в высшей степени противоречивыми» заявления капитана. Слова обвиняемого о том, что он был в замешательстве в тот момент, когда неудачно попытался перевести судно с автопилота в ручной режим, Бейкер назвал ложью.