В Лондоне приговорили российского моряка Мотина к шести годам тюрьмы

Как заявил судья, обстоятельства катастрофы позволяют предположить, что Мотин «не отдавал себе отчета, какая опасность была впереди». Бейкер указал на то, что Мотин в течение нескольких минут перед столкновением не сделал ничего, чтобы предотвратить его, не дал никакой команды членам экипажа. Судья также посчитал «в высшей степени противоречивыми» заявления капитана. Слова обвиняемого о том, что он был в замешательстве в тот момент, когда неудачно попытался перевести судно с автопилота в ручной режим, Бейкер назвал ложью.