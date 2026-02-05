Мужчина погиб во время катания на снегоходе в Вадском районе

В Вадском районе произошла трагедия: любитель зимних развлечений, решивший прокатиться на снегоходе, стал жертвой разыгравшейся в лесу снежной бури. Об этом сообщили в ПСЦ «Рысь».
31 января вечером спасатели отряда «Рысь» получили тревожное известие об исчезновении мужчины. Родственники забеспокоились, когда он перестал отвечать на звонки. Выяснилось, что телефон разрядился.
«Положение осложнялось ночным временем суток, небольшим количеством участников поисковой группы и усиливающейся метелью. Непрерывные поиски велись всю ночь, но лишь к утру измученные волонтеры вернулись в штаб. Техника буксовала в глубоком снегу, требовалась помощь, чтобы ее вызволить. Несмотря на предпринятые меры, поиски в ту ночь не дали результатов», — поделились подробностями поисковики.
К несчастью, впоследствии снегоходчика обнаружили мертвым. Волонтеры обратились к жителям Нижегородской области с призывом реально оценивать свои возможности, прежде чем отправляться на прогулку в снегопад, и подчеркнули, насколько трудными и опасными бывают поисковые работы в подобных экстремальных ситуациях.