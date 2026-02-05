Мужчина погиб во время катания на снегоходе в Вадском районе

«Положение осложнялось ночным временем суток, небольшим количеством участников поисковой группы и усиливающейся метелью. Непрерывные поиски велись всю ночь, но лишь к утру измученные волонтеры вернулись в штаб. Техника буксовала в глубоком снегу, требовалась помощь, чтобы ее вызволить. Несмотря на предпринятые меры, поиски в ту ночь не дали результатов», — поделились подробностями поисковики.